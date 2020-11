Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara a anuntat vineri, decesul medicului Emilia Biber, renumit pediatru si neonatolog. Emilia Biber, in varsta de 70 de ani, fusese confirmata cu noul coronavirus. "Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara este astazi indoliat de disparitia…

- Ziarul Unirea Un cunoscut medic, originar din județul Alba, a decedat in urma infecției cu COVID-19, la varsta de 70 de ani Emilia Bieber, medic neonatalog, originara din județul Alba, s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Reprezentanții Spitalului Municipal „Dr.…

- Primarul comunei Sarmizegetusa, liberalul Adrian Cordos, a murit vineri dupa ce, in urma cu circa doua saptamani, s-a infectat cu noul coronavirus, potrivit unui anunt al organizatiei judetene PNL Hunedoara. In varsta de 52 de ani, impliniti in urma cu doua zile, edilul local era internat la Spitalul…

- Medicul neonatolog Emilia Biber, in varsta de 70 de ani, personalitate marcanta a neonatologiei și pediatriei din Hunedora a murit, dupa ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Reprezentanții Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara au anunțat, vineri, ca medicul Emilia Biber a…

- Colectivul Colegiului Național Decebal din Deva este in doliu, dupa ce unul din dascali a murit din cauza infecției cu noul coronavirus. Este vorba de un dascal in varsta de 66 de ani care a fost profesor suplinitor la Colegiul Național ”Decebal” din Deva. Femeia in varsta de 66 de ani a decedat…

- Medicul neurolog Liudmila Smirnova a decedat. Despre acest lucru a anunțat administrația și colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului, pe 28 septembrie. Purtatorul de cuvint al instituției Maxim Cazacu a confirmat pentru NM ca aceasta fusese anterior infectata cu COVID-19. Potrivit reprezentanților…

- Ziarul Unirea Inca un cadru medical rapus de coronavirus: Un cunoscut medic A MURIT la numai 44 de ani Doctorul Cristian Milicin, un cunoscut medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului…