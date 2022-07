Stiri pe aceeasi tema

Suedia se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, iar pe parcursul verii se asteapta o presiune crescuta asupra sistemului medical, a precizat joi ministrul Sanatatii din aceasta tara, potrivit Reuters.

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 389 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 4 oameni au murit.

Numarul cazurilor de COVID-19 este din nou in crestere in Americi, numeroase tari abandonand masurile impuse in timpul pandemiei, precum purtarea mastii de protectie si distantarea sociala si multe inregistrand rate scazute de vaccinare, a declarat miercuri Organizatia Panamericana pentru Sanatate

Africa inregistreaza o usoara crestere a numarului de cazuri de COVID-19, rezultata in mare parte in urma dublarii numarului de infectari raportate in Africa de Sud, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care ii indeamna pe oamenii de pe intregul continent sa continue sa se vaccineze

Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, le recomanda pacientilor care prezinta simptomele hepatitei acute de origine necunoscuta sa se prezinte la spital pentru investigatii suplimentare si pentru acordarea tratamentului de specialitate.

Orasele Brasov, Constanta si Iasi vor fi primele orase care vor beneficia de o solutie inovatoare in Romania, care redefineste platile pentru calatoriile cu transportul in comun.

Un program de testare a aproape tuturor celor 22 de milioane de locuitori, anularea ceremoniilor de nunta si a spectacolelor, inchiderea salilor de sport - Capitala Chinei, Beijing, traieste marti cu teama unui regim strict de lockdown similar celui impus la Shanghai, relateaza AFP, informeaza Agerpres.

Bolnavii internati la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" din Iasi primesc, in mediul de la spital, bucate traditionale de Pasti – oua rosii, friptura si cozonac – daca starea de sanatate le permite sa consume aceste alimente, potrivit news.ro.