Un cunoscut luptător MMA este autorul mai multor jafuri armate din București Barbatul de 34 de ani a jefuit o farmacie și o casa de amanet din București. In urma perchezițiilor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Este vorba despre Radu Mihaița, un cunoscut luptator MMA din Romania, a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce amenința cu pistolul un angajat al unei farmacii, de unde a sustras 3.000 de lei. Conform Antena3 , a incercat sa dea o spargere și la un amanet, in aceeași seara, dar nu a reușit sa o intimideze pe angajata de acolo. Radu Mihaița mai are antecedente penale tot pentru jaf, insa nu la noi in țara. „Polițiștii Serviciului de Investigații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

