- Clipe de groaza pentru barbatul care a fost batut de soția sa in fața barului unde obișnuia sa petreaca cel mai mult timp. Marcel R., in varsta de 37 de ani, s-a aratat a fi cu adevarat surprins de apariția soției sale in acel loc. Viorica R., de 40 de ani, nu a mai stat pe ganduri cand și-a gasit soțul…

- Scene ingrozitoare au fost surprinse recent pe strazile Capitalei. Un șofer a fost batut cu o crosa de golf, dupa ce a fost blocat in trafic, iar unul dintre atacatori i-a spart geamul mașinii. Imaginile au ajuns și in atenția Poliției, iar reprezentanții au avut o prima reacție, spunand, in mod ironic,…

- Polonezii au atras atentia ca au fost victima unui atac din partea Rusiei. Este vorba despre un razboi cibernetic. Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS) aflat la putere in Polonia a marturisit ca inalti responsabili politici polonezi au fost vizati recent de un atac…

- Nu este vorba ca liderul rus ar fi propus anumite abordari noi, revoluționare ale situației actuale. Publicul, sincer vorbind, este deja obosit de abordari revoluționare: fie ni se propune sa nu mancam carne, fie sa nu zburam cu avioanele, fie sa ingenunchem nu se știe de ce in fața afro-americanilor.…

- Despre NATO "Am spus de multe ori: este un vestigiu al Razboiului Rece. NATO s-a nascut in era Razboiului Rece, dar motivul pentru care exista astazi nu este foarte clar. A existat un moment in care se vorbea despre faptul ca ea, aceasta organizație, se transforma, dar acum s-a uitat despre asta.…

- Dupa o perioada de acalmie, se pare ca Rusia a trecut din nou la amenințari. Noile tensiuni au la baza sancțiunile impuse, in timp, de SUA, incepand cu anul 2014. Statele Unite și alte țari occidentale au inceput sa impuna sancțiuni impotriva Rusiei. Sancțiunile a venit ca urmare a anexarii Crimeei…

- E foarte bine ca se matura strazile în Cluj-Napoca, dar nu ne place când acest lucru se întâmpla ziua, printre cetațenii care se plimba. O astfel de scena s-a produs miercuri, în jurul orei 13:00, chiar în Piața Unirii, cea mai…

- Vineri, intr-o intalnire cu locuitorii Moscovei, primarul Serghei Sobianin și-a exprimat indignarea fața de lentoarea campaniei de imunizare din capitala Rusiei. Locuitorii refuza sa se vaccineze cu Sputnik-V, deși autoritațile au la dispoziție un numar mare de doze, iar rata mortalitații se menține…