Un cunoscut fotbalist a fost otravit in timp ce se afla acasa, in vacanța. Autoritațile au deja un suspect.La 32 de ani, fotbalistul era inca in activitate și evolua in liga secunda saudita. Fotbalistul ivorian a decis sa-și petreaca vacanța in orașul sau natal și urma sa se reintoarca la echipa in aceste zile, pentru reunirea de pe 8 ianuarie.Puteți afla detalii și CINE L-A OTRAVIT pe fotbalist daca citiți știrea completa pe REALITATEASPORTIVA.NET.