Un cunoscut creator de modă a fost găsit mort, într-o cutie de metal Un cunoscut creator de moda a fost gasit mort, intr-o cutie de metal aruncata la marginea drumului. Cadavrul ar fi fost adus cu o mașina fara numere de inmatriculare și aruncat in plina strada. Lumea modei este in doliu. Este vorba despre creatorul de moda și activistul LGBTQ Edwin Chiloba. Pana la momentul actual, motivul crimei este necunoscut. Dar organizațiile pentru drepturile omului din Kenya, unde sexul intre homosexuali este interzis, fac legatura cu apartenența la grupul LGBTQ. „Cuvintele nici nu pot explica cum ne simțim noi, ca și comunitate, in acest moment. Un alt suflet a murit din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

