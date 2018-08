Un cunoscut comentator de fotbal din Belgia, acuzat de jaf armat

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai buni comentatori TV de fotbal din Belgia a fost pus sub acuzare pentru jaf armat dupa un raid intr-un orașel satelit al Bruxellesului, au anunțat procurorii, potrivit Guardian.

- Incidentul a avut loc pe un stadion de fotbal din zona Stembert, in oraselul Verviers, situat in estul Belgiei, informeaza postul RTBF si cotidianul Le Soir. Un individ care purta o centura exploziva s-a aruncat in aer in centrul terenului de fotbal si a murit pe loc. In curs de actualizare.

- Incidentul a avut loc pe un stadion de fotbal din zona Stembert, in oraselul Verviers, situat in estul Belgiei, informeaza postul RTBF si cotidianul Le Soir. Un individ care purta o centura exploziva s-a aruncat in aer in centrul terenului de fotbal si a murit pe loc. Nicio alta persoana nu era pe stadion…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018. "A fost un meci frustrant. Franta nu a jucat nimic si ne-a eliminat. Ei au jucat doar ca sa se apere, cu 11 jucatori aflati la 40 de metri de propria poarta, mizand pe contraatacurile lui Mbappe, care este foarte rapid. Am oprit cateva mingi, dar nu au avut prea…

- Thibaut Courtois, portarul in varsta de 26 de ani al Belgiei, ataca modul in care Franța a jucat in semifinala Campionatului Mondial cu Belgia caștigata cu 1-0 de naționala "Cocoșului galic". "A fost un meci frustrant. Franța s-a aparat in 40 de metri. Au fost mai defensivi decat orice alta echipa pe…

- Franta este pregatita pentru ''orice scenariu'' si are toti jucatorii disponibili pentru intalnirea din semifinalele Cupei Mondiale 2018 impotriva Belgiei, a declarat selectionerul Didier Deschamps. "Nimeni nu este indisponibil, chiar daca la antrenamentul de luni am odihnit patru jucatori.…

- ''Daca nu suntem campioni mondiali nici de data aceasta, atunci nu se va mai intampla niciodata'', a declarat Jean-Marie Pfaff, fostul mare portar al nationalei de fotbal a Belgiei, inaintea semifinalei de marti cu Franta, de la Cupa Mondiala 2018. "In Mexic, in 1986 (cand…