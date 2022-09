Un cunoscut cantaret a anulat un concert dupa ce a ramas fara voce (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Australienii au fost intristați și șocați cand s-au trezit cu știrea ca Olivia Newton-John, cantareața pieselor „I Honestly Love You” și „Physical” și vedeta filmului de succes musical „Grease”, a murit luni, la varsta de 73 de ani, in casa ei din California de Sud. Moartea interpretei nascute in Marea…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit concertul artistului The Weeknd in Philadelphia, pe 14 iulie, informeaza News.ro. Potrivit revistei americane Variety, care citeaza Philadelphia Inquirer, barbatul, in varsta de 32 de ani,…

- Dupa ce in urma cu mai bine de o luna, Justin Bieber și-a anunțat fanii ca este grav bolnav, motiv pentru care și-a anulat turneul, acum artistul pare ca se simte mai bine și revine pe scena. Cantarețul a dezvaluit, in urma cu ceva vreme, pe rețelele de socializare ca sufera de o boala nemiloasa, și-a…

- Shopify a anunțat marți un parteneriat cu YouTube apentru a permite comercianților sa vanda prin intermediul platformei video, in timp ce compania canadiana incearca sa profite de numarul tot mai mare de creatori de conținut care iși lanseaza propriile magazine de comerț electronic. Parteneriatul, care…

- Pepe este in culmea fericirii de cand a venit pe lume și baiatul sau, Pepe Jr. Artistul a postat imagini emoționante cu cei trei copii ai sai, iar fetițele sale au fost foarte incantate de fratele lor.Pe 7 iunie, Pepe a devenit tata pentru a treia oara și i s-a indeplinit și visul de a avea baiat. Cantarețul…

- Mai intai sa-l prezentam cititorului pe autorul carții semnalate astazi, deoarece, in mod cert, este puțin cunoscut. Michael V(arujan) Magharian, nascut in 1961, locuiește in Toronto, Ontario, Canada din 1995, de cand a emigrat din București la treizeci și patru de ani, cu soția și doi copii.…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat luni ca a fost depistat din nou cu COVID-19, fara a avea totusi simptome grave, ca in ianuarie, relateaza AFP. „Voi urma recomandarile de sanatate publica si ma voi izola. Sunt bine, si asta datorita vaccinurilor”, a explicat pe Twitter seful guvernului canadian,…

- Oficialii din domeniul sanatații din Montreal vaccineaza populația impotriva variolei maimuței . Sunt vizate persoanele care prezinta un risc ridicat de a contracta boala. Printre cei care primesc vaccinurile se numara persoanele care au fost in contact cu cazuri confirmate in ultimele 14 zile, pe fondul…