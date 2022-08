Stiri pe aceeasi tema

- Nefericitul accident s-a lasat cu o problema grava de sanatate pentru un cunoscut bucatar din Focșani, acesta fiind internat in Albania, la Terapie Intensiva, cu traumatism la nivelul coloanei cervicale. Maestrul bucatar Catalin Mocanu, chef la un restaurant din Focșani, foarte apreciat chiar la nivel…

- Un autobuz in care se aflau 15 pasageri a fost implicat, joi, intr-un accident rutier pe strada Bogdan Dragos, din municipiul Roman, potrivit Agerpres.

- Tragedie in vestul țarii. O fetița de 10 ani și tatal ei au murit intr-un groaznic accident. Sora geamana a copilei care a murit este in stare critica la spital. O familie a fost distrusa intr-o clipa pe DN1, in județul Bihor. O fetița de numai 10 ani și tatal ei și-au pierdut viața dupa ce s-au rasturnat…

- O fetița de doi ani a ajuns la spital in stare critica, dupa ce parinții au lasat-o in mașina, la mai mult de 30 de grade Celsius, ca sa „se poata certa”. S-a intamplat in Borgo Montello, Italia, noteaza Mediafax. Au lasat-o in mașina la 30 de grade CelsiusParinții copilului, doi tineri de…

- Afirmatia a fost facuta de sotia lui, vineri, la Romania TV. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, care a fost condamnat in luna aprilie la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”.

- O familie din Botoșani s-a aflat la un pas de o mare tragedie. Un copil a ajuns la spital in stare critica dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Fetița de numai 6 ani a fost gasita de mama ei in stare de inconștiența. Micuța a mers in camera ei sa se joace imediat dupa ce a primit o acadea. La…