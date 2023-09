Stiri pe aceeasi tema

- Tradiția inceperii anului bisericesc la 1 septembrie dateaza inca din vremea imparatului bizantin Justinian, in secolul al VI-lea. In acea perioada, 1 septembrie marca sfarșitul verii și inceputul toamnei, o perioada de recoltare și de pregatire pentru iarna. Era, de asemenea, o zi in care se plateau…

- Ben Wallace, ministrul britanic al Apararii, cunoscut pentru rolul-cheie pe care l-a avut in susținerea Ucrainei in fața agresiunii Rusiei, și-a prezentat joi, 31 august, demisia din aceasta funcție. Domnia sa a anunțat deja in cursul acestei veri ca intenționeaza sa plece din viața politica dupa noua…

- Britney Spears și Sam Asghari divorțeaza dupa 14 luni de casnicie. Cei doi nu mai formeaza un cuplu de cand vedeta a plecat intr-o vacanța cu un alt barbat și a fost surprinsa ca nu mai purta verigheta pe deget. Iata care este motivul separarii!

- Trippie Redd a lansat albumul “A Love Letter To You 5″. Cu 19 piese captivante, proiectul sosește dupa single-urile „Took My Breath Away”, „Last Days” și „Left 4 Dead”. Numit unul dintre „Top 50 cei mai difuzați rapperi” de Spotify, Trippie Redd a apelat la alte puteri hip-hop precum Roddy Ricch, Bryson…

- Speranța medie de viața in SUA a scazut la 76,4 ani, conform datelor din decembrie de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dar mulți profesioniști din domeniul medical cred ca oamenii iși pot prelungi longevitatea adoptand un anumit stil de viața.

- Mihai Rait este cunoscut publicului larg sub numele de Dorel din Las Fierbinți, serialul fenomen de la PRO TV. Daca pe el in cunoaște toata lumea, puțini sunt cei care știu mai multe detalii despre soția sa, Ana Maria. Iata cum s-au cunoscut și ce diferența de varsta este intre cei doi parteneri. Ce…

- Cunoscut sub numele de 5outhy, celebrul Tiktoker si cantareț britanic a ramas uimit de gustul unic al mancarurilor tradiționale romanești, intr-o vizita in Cluj-Napoca. Clipul a devenit viral pe internet.

- Cunoscut pentru rolurile din filme, seriale și de pe scena de teatru, dar mai ales din televiziune, unde a prezentat „Feriți-va de Magaruș”, Eugen Cristea a ajuns sa se confrunte cu depresia. Ajuns la respectabila varsta de 71 de ani, actorul a decis sa se retraga.