David Buckel, un celebru avocat american, aparator infocat al drepturilor homosexualilor, s-a sinucis prin incendiere intr-un parc din New York, sambata, pentru a protesta fata de poluarea planetei, potrivit unei scrisori de audio transmisa companiilor mass-media inaintea mortii sale, informeaza AFP. Potrivit cotidianului The New York Times, care a citat Politia americana, David Buckel s-a sinucis dandu-si foc in parcul Prospeck din Brooklyn sambata dimineata, dupa ce a trimis prin e-mail o scrisoare de adio mai multor companii mass-media americane. Decesul lui a fost pronuntat la ora locala 06:30…