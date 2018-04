Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat marti seara ca legile in domeniul sigurantei nationale, care fac obiectul Comisiei parlamentare speciale privind analizarea si actualizarea lor, vor fi bune daca serviciile secrete vor fi demilitarizate, le va fi interzisa zona de afaceri si numarul…

- Liber de contract, Carlo Ancelotti are mari șanse sa revina din vara pe banca unei echipe. De aceasta data nu va mai fi de club, ci o naționala. Presa din Italia anunța ca fostul antrenor al lui Real Madrid și Bayern Munchen este dorit de naționala Italiei. Carlo s-a intalnit cu Roberto Fabbricini și…

- MARCATOR… Vasluianul Florin Burghele, dublu legitimat la CNP Timisoara si Sporting Juniorul Vaslui, a marcat golul Romaniei U18 in infrangerea suferita impotriva echipei similare a Muntenegrului, scor 1-3. Reprezentativa Under 18 a Romaniei a disputat marti un meci amical cu selectionata similara a…

- In anturajul Generatiei lui Hagi, pe care o reprezinta azi Lupescu, am fost pentru prima data in 1997, cand am zburat cu echipa nationala in Palma de Mallorca, unde urma sa joace un amical impotriva Spaniei. Eram doar de un an si jumatate in presa, dar recunosc cu maxima modestie ca, in cazul meu, talentul…

- Fostul international Mirel Radoi este noul manager sportiv al echipei nationale U21 a Romaniei, a anuntat miercuri site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Ma bucur ca fac din nou parte din grupul echipei nationale. Sunt fericit ca mi-a fost oferita sansa de a lucra alaturi de echipa nationala…

- Italianul Mario Balotelli, atacantul echipei franceze de fotbal Nice, care este foarte aproape de o revenire la echipa nationala a tarii sale, a afirmat ca motivul revenirii sale la cea mai buna forma il reprezinta o viata de familie armonioasa, informeaza AFP. Balotelli ar urma sa fie convocat sambata…

- Echipa nationala de fotbal under 16 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianurie 2002, va disputa o dubla amicala cu selectionata under 15 a Italiei, pe 13 si 15 martie, la Centrul National de Fotbal de la Buftea, informeaza site-ul frf.ro. Meciurile vor fi transmise in…

- Un tanar din Gorj a fost selectionat in echipa nationala a Romaniei Under 16, in vederea disputarii a doua meciuri amicale cu reprezentativa similara a Ciprului. David Flavius evolueaza pentru echipa Liceului cu Program Sporti...