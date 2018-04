Un cunoscut analist politic surprinde pe toata lumea dupa bombardamentul efectuat de Occidentali in Siria. Atacul aliaților SUA, Marea Britanie, Franța asupra unor ținte din Siria a fost unul "minor", fața de o magnitudine care era promisa in declarațiile anterioare, considera consultantul in strategie geopolitica Cozmin Gușa. Atmosfera de razboi este una mai mult mediatica, spune acesta, iar adevarata miza este noua poziționare geostrategica in jocul energetic.

