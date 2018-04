Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat si cordoane instalate in jurul resedintei Reginei Elisabeta dupa ce un vehicul considerat suspect a fost oprit de politisti pe un drum vizavi de palat, a anuntat anterior purtatoarea de cuvant a politiei. Alerta pe Aeroportul Otopeni, din cauza unei masini suspecte.…

- (update 17:25) In urma verificarii cladirii, nu au fost gasite obiecte suspecte de catre forțele de ordine. Apelul sa dovedit a fi fals. La moment se intreprind masuri pentru identificarea persoanei care a efectuat apelul.

- Circa 45 de mii de lei – aceasta este valoarea banilor publici care se cheltuie pentru interventia structurilor de forta in cazul unei alerte cu bomba false. Informatia a fost prezentata de catre seful-adjunct al Directiei de politie a municipiului Chisinau, Silviu Musuc, in contextul in care doar saptamana…

- UPDATE 14:20 - Alerta cu bomba de la Parcul de Troleibuze din Chișinau s-a dovedit a fi FALSA. Informația a fost confirmata de Serviciul de presa al Direcției situații excepționale a MAI. (13:45) - Alerta cu bomba la Parcul de Troleibuze nr.1 din capitala. Informația a fost confirmata pentru TV8 de…

- Angajatii parcului de troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuati luni, 5 martie, dupa ce un barbat necunoscut a sunat la 902 si a spus ca a plasat un obiect explozibil pe teritoriul parcului de pe strada Dosoftei, 146.

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- UPDATE Amenintarea cu bomba de la Curtea de Apel Bucuresti s-a dovedit a fi falsa, controlul efectuat de pirothnisti incheindu-se fara ca apelul la numarul unic de urgenta 112 sa se confirme, potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, au fost luate…

- Curtea de Apel București, evacuata in urma unei alerte cu bomba. Toate persoanele aflate in cladire sunt evacuate, in urma unei amenințari cu bomba facuta la numarul 112. UPDATE ora 14.10: Alerta cu bomba de la Curtea de Apel București a fost falsa. Autoritațile incearca acum sa dea de urma persoanei…