Un barbat din Cugir a predat politiei suma de 2.354 lei, pe care a gasit-o pe strada. Polițiștii au restituit banii proprietarului. Inspectoratul de Politie Judetean Alba ii adreseaza domnului Ștefanescu Claudiu felicitari pentru spiritul civic de care a dat dovada. In dimineața zilei de astazi, 6 septembrie 2022, la Poliția Orașului Cugir s-a prezentat