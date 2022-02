Stiri pe aceeasi tema

- Un artist german a realizat un cub din aur pur și l-a lasat in mijlocul Central Park din New York. Cubul cantarește in jur de 185 de kilograme și are o valoare de 11,7 milioane de dolari.A fost vorba despre o campanie publicitara de promovare a unei noi criptomonede, cunoscuta drept ”Moneda Castello”.…

- Miliardarul american Michael Steinhardt a predat autoritaților americane 180 de obiecte de arta istorice furate și introduse ilegal in SUA, evaluate la 70 de milioane de dolari. Totodata, a primit o interdicție pe viața de a cumpara alte astfel de obiecte, in cadrul unei ințelegeri incheiate cu biroul…

- Compania israeliana Property and Building a convenit vanzarea imobilului HSBC Tower din Manhattan pentru 855 de milioane de dolari, catre firma imobiliara Innovo Property Group din New York, inregistrand o pierdere neta de 45 de milioane de dolari, transmite Reuters, citat de news.ro Property…