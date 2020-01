Crucisatorul cu rachete rusesc "Maresalul Ustinov" nu a reusit sa acosteze luni la Istanbul si a trebuit sa se intoarca in largul Marii Marmara in contextul in care presedintele rus Vladimir Putin este asteptat miercuri la Istanbul, relateaza agentia de presa Rosbalt. Agentia de presa rusa citeaza in acest sens o postare de pe Facebook a jurnalistului ucrainean Andrii Klimenko, directorul Institutului de Studii Strategice pentru Marea Neagra, care monitorizeaza deplasarile navelor rusesti in regiunea Marii Negre. "In jurul orei locale 11:00, patru remorchere turcesti au incercat fara succes sa…