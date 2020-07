Un critic al guvernului cecen, omorât în Austria. Doi ruși au fost arestați Disidentul cecen a fost gasit mort, sâmbata, în apropiere de Viena. Poliția austriaca a arestat doi ruși din Cecenia cu privire împușcarea criticului gruvernului cecen, relateaza The Guardian.

Un barbat de 43 de ani a fost gasit mort cu rani provocate de arme în Gerasdorf, în apropiere de Viena, sâmbata. Poliția a arestat un barbat de 47 de ani în Linz, iar un al doilea rus, în vârsta de 37 de ani, care de asemenea este din Cecenia, dar care locuiește în Austria, a fost reținut duminica în cadrul anchetei privind uciderea disidentului.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

