Stiri pe aceeasi tema

- FINAL…Curtea de apel Iasi si-a spus ultimul cuvant in dosarul in care trei tineri din Arad au fost trimisi in judecata pentru trafic de droguri. Daca, in cazul a doi dintre ei instanta ieseana a decis sa nu modifice pronuntarea din prima instanta, in cazul celui de-al treila inculpat, Alexandra Bianca…

- Silvian-Emanuel Man este primul student din Romania care si-a depus vreodata candidatura pentru functia de rector. Tanarul a vrut sa candideze impotriva actualului rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, Tudorel Toader. Candidatura i-a fost respinsa, iar el a fost dat afara din universitate…

- Fostul rector al Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Iasi, Vasile Astarastoae, revine cu o noua postare pe Facebook despre coronavirus. El incearca sa linisteasca spiritele, spunand ca frica nu ar trebui sa ne intunece ratiunea. Medicul spune ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gresit…

- Un banner pe care au fost scrise numele a peste 1.000 de absolvenți, semnatari ai unei scrisori in care se cere demisia lui Tudorel Toader a fost afișat, joi dimineața, in fața Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, potrivit Mediafax.

- Decebal Traian Remeș a fost inmormantat, duminica, 16 februarie, la cimitirul „La nuci”din Baia Mare. Sute de oameni l-au condus pe fostul ministru pe ultimul drum. Decebal Traian Remeș s-a nascut la data de 26 iunie 1949 in comuna Basești (județul Maramureș). A absolvit in anul 1971 cursurile Facultații…

- Cel mai bun marcator al Științei in acest sezon, Alexandru Cicaldau, și-a trecut numele pe lista marcatorilor și in aceasta seara, la Iași. Jucatorul Craiovei a marcat in minutul 15 din penalti și a ajuns la 9 reușite in tricoul alb-albastru. Internaționalul a prefețat victoria de la Iași și considera…

- Cu exact o luna inainte de alegerile pentru functia de rector, banii se gasesc fara nicio problema la Universitatea „Al.I. Cuza". Dupa ce cercetatorii care vor publica articole in reviste ISI de impact vor fi recompensati financiar cu pana la 5.000 de lei/articol, daca e vorba de cele mai bune reviste…

- Irina Elena Haivas, medic chirurg, absolventa a Universitatii de Medicina din Iasi, a fost numita Partener în fondul de investitii cu capital de risc (VC) Atomico, din Marea Britanie, unde lucreaza înca din 2018, scrie TechCrunch.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro