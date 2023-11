Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei lupta impotriva unor „condiții oribile” create de ruși, dar ar putea obține succese pe campul de lupta in cazul continuarii sprijinului occidental, afirma expertul militar Dara Massicot intr-un interviu acordat pentru Meduza, publicație interzisa in Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 616. Kievul a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca Rusia a bombardat peste 100 de localitati din Ucraina in ultimele 24 de ore, cel mai mare raid de la inceputul anului. Calatorind in diverse țari, Zelenski are ocazia sa perceapa ca i

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…

- Un barbat acuzat ca a ucis 22 de femei a fost omorat de colegul lui de celula, intr-o inchisoare din Texas. Billy Chemirmir, de 50 de ani, a fost gasit mort in celula sa dupa ce a fost atacat de un alt deținut care ispașește o pedeapsa pentru crima.

- SUA au declarat luni ca vin la Adunarea Generala a ONU cu o mana intinsa catre tarile din Sudul global, tinand sa le reaminteasca acestora faptul ca multe dintre problemele lor au fost provocate sau exacerbate de invazia Rusiei in Ucraina, transmite marti EFE."Rusii ar vrea sa ne faca sa credem ca…

- Razboiul din Ucraina se poarta periculos de aproape de pamantul romanesc. De exemplu, duminica seara, locuitorii din Tulcea au primit o alerta prin sistemul RO-Alert prin care erau avertizați de „posibilitatea caderii unor obiecte din spațiul aerian”. Autoritațile i-au indemnat pe oameni sa se adaposteasca…

- Dronele de producție ucraineana reușesc sa ajunga pana la Moscova pentru ca o mare parte din sistemele de aparare antiaeriana rusești au fost distruse, susține expertul Iulia Joja. Ea mai spune ca atacarea unor ținte din capitala Rusiei face parte din razboiul psihologic dus de Ucraina.

- Ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, a recunoscut ca Ucraina inregistreaza pierderi in contraofensiva sa de recuperare a teritoriilor ocupate de Rusia, dar da asigurari ca situatia este departe de a fi „critica” si ca armata nu are nevoie deocamdata de un nou val de mobilizare„Nu trebuie…