- Nu se va mai filma alt sezon America Express. Ce decizie s-a luat! Toamna aceasta aduce, la Antena 1, noul sezon America Express. Filmarile s-au desfașurat in urma cu cateva luni, iar show-ul va fi difuzat in curand pe post. Nu se cunoaște inca data de lansare, dar reprezentanții postului au anunțat…

- Brazilia trebuie sa semneze cel puțin un acord cu vecinii pentru a-și redobindi intiietatea globala in domeniul mediului. Exista viziuni diferite cu privire la conservarea și dezvoltarea economica a regiunii intre cele opt țari care alcatuiesc Organizația Tratatului de Cooperare Amazoniana (OTCA) –…

- Un nou focar de violente intr-o inchisoare din Ecuador s-a soldat de sambata cu cel putin 31 de morti si 14 raniti in randul detinutilor, intre raniti fiind si un ofiter de politie printre cei 2.700 desfasurati in centrul inchisorii pentru a restabili ordinea.

- Un venezuelean a fost arestat la sosirea in tara sa din Columbia cu aproape 150.000 de dolari americani in bancnote false, potrivit unui proces-verbal militar consultat de AFP.El a fost arestat in cursul unei perchezitii de rutina la punctul de control militar Peracal, intre orasele San Antonio del…

- Rex Heuermann, criminalul in serie de pe Gilgo Beach, New York, a avut o singura intrebare care i-a ingrozit pe angajații inchisorii in care a fost dus saptamana trecuta, dupa arestarea lui.

- Razvan Fodor a avut o reacție neașteptata la intoarcerea Irinei Fodor de la „America Express”. Prezentatoarea a stat departe de familie aproximativ doua luni de zile, a filmat pentru noul sezon al emisiunii care se va difuza din primavara la Antena 1. La sfarșitul lunii mai, Irina Fodor și-a facut bagajele…

- Gherilele columbiene de stanga ELN (Ejercito de Liberacion Nacional - Armata Nationala de Eliberare) din Columbia au anuntat marti ca nu vor mai ataca armata si politia, insa vor continua sa se apere de eventuale atacuri inaintea armistitiului convenit cu guvernul incepand din 3 august, transmite dpa,…