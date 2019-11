Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 14,5% in septembrie, la 1,24 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citeaza Agerpres.…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…

- Curtea Constitutionala din Karlsruhe a respins actiunea formulata impotriva guvernului federal si a parlamentului federal german Bundestag subliniind ca acuzatia in sensul ca drepturile Bundestag au fost incalcate pare sa fie 'exclusa din start'. Nu este posibila o verificare generala a masurilor…

- Unul dintre suspecții in cazul crimei produse duminica in Piața Constituției a fost condamnat pentru o alta crima și a fost eliberat mai devreme, respectiv anul trecut, in baza recursului compensatoriu, au declarat surse din Poliție.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca…

- Statele Unite au obtinut miercuri acordul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru impunerea de tarife unor bunuri europene in valoare de 7,5 miliarde de dolari, intr-un litigiu legat de subventii ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului Airbus, ceea ce risca sa declanseze un razboi…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan afirma ca verdictul Comisiei juridice din PE in cazul Rovanei Plumb va fi dat luni exact pe baza informatiilor pe care a decis respingerea ei joi, intrucat intre aceasta si comisie nu a mai existat nicio comunicare oficiala suplimentara.

- La Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, Scotia ar putea organiza in 2020 un nou referendum privind independenta. „Am putea organiza (referendum pentru independenta -n.red.) anul viitor", a afirmat…