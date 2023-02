Un credit rapid direct pe card te poate ajuta foarte mult

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile ale anului trecut Republica Moldova a primit, prin Agenția SUA pentru Dezvoltare Internaționala (USAID), un sprijin bugetar direct de 30 de milioane USD din partea SUA, informeaza MOLDPRES. Serviciul de presa al Președinției a comunicat ca fondurile vor fi folosite pentru depașirea…

- Centrul de Ingrijiri Paliative Pediatrice „Sfantul Hristofor” se dorește a fi un spital care sa ofere asistența complexa (medicala, spirituala, sociala și psihologica), in mod gratuit, copiilor cu boli cronice progresive, aflați in diverse stadii ale bolii care fac improbabila supraviețuirea pana la…

- Aveți nevoie de un credit rapid pentru a va ajuta sa ieșiți dintr-o situație financiara neașteptata? Poate fi dificil sa știi de unde sa incepi, dar vestea buna este ca exista o mulțime de opțiuni disponibile. De la creditori online la societațile de credit și banci, exista zeci de modalitați de a…

- Fie ca sunteți in cautarea unui credit in 5 minute pentru a acoperi un gol financiar, fie ca aveți nevoie sa finanțați o noua afacere, avand o ințelegere clara a procesului de imprumut va poate ajuta sa luați cea mai buna decizie pentru viitorul dvs. financiar. In acest articol, vom explora la ce sa…

- Cardurile de credit reprezinta o modalitate excelenta de a plati produse și servicii și ofera multe avantaje. Acestea ofera o modalitate convenabila și sigura de a face cumparaturi și va pot ajuta, de asemenea, sa va construiți un rating de credit. Cu informațiile corecte, puteți utiliza carțile de…

- Pentru actualul mandat, una dintre provocarile majore asumate de primarul Valentin Parvu este realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale din comuna Salcioara. Este o ținta nu neaparat noua dar care a ramas la fel de ambițioasa in actualul context economic, dificil și plin de necunoscute.…

- Cand vine vorba de imprumutul de bani, s-ar putea sa va gandiți la acesta doar ca la o povara. Va trebui sa fiți atent la detalii și sa nu ratați niciun termen limita. Cu toate acestea, exista, de asemenea, o mulțime de beneficii asociate cu un credit pentru rau platnici. Fie ca sunteți in cautarea…