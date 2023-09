Un “creator digital” din Hunedoara face propagandă în favoarea Rusiei Unul cintre conturile de facebook pe care se face reclama in favoarea Rusiei pare sa fie administrat de un cetațean din Romania. Pentru a nu crește audiența acestui cont, ii vom dezvalui doar inițialele, acestea fiind I F. La descrierea contului, apar urmatoarele informații: “Prezentare: Politica și alte știri externe Majoritatea “știrilor” care sunt reproduse […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in luna august, luna vacanțelor. Majoritatea oamenilor iși stabilesc acum concediile și prima opțiune o reprezinta litoralul, deși este extrem de aglomerat și agitat. Cei care vor, insa, liniște, trebuie sa știe ca exista destinații turistice cu apa termala, unde distracția este garantata.…

- Planul de angajamente pe termen lung pentru securitatea Ucrainei pe care tarile membre G7 il vor adopta miercuri va arata Rusiei ca timpul nu functioneaza in favoarea ei, a declarat o oficialitate americana, citata de France Presse, conform Agerpres."Aceasta declaratie multilaterala va trimite un…

- Vești extrem de importante pentru toți șoferii romani! Noile prevederi legislative introduse in Codul Rutier vor da mari batai de cap tuturor conducatorilor auto care se vor deplasa pe aceste drumuri. Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera acest lucru banal. De reținut! Amenzile…

- Istoricii din țara consemneaza ca Romania ultimelor decenii a inregistrat cea mai grava prabușire din istoria ei in timp scurt. Jaful resurselor ei, scrie un analist de peste Ocean, depașește perioada fanariota. Privatizarea a fost ințeleasa ca devalizare, democrația a fost rupta de raspundere, politica…

- A venit vara și e sezonul vacanțelor. Insa nu pe litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt Turcia și Grecia. Soarele, marea și nisipul fin au reușit sa convinga in fiecare an romanii sa aleaga…

- Confruntata cu razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, Uniunea Europeana și-a dovedit capacitatea de a acționa. Prin a fi alaturi de Ucraina – diplomatic, financiar și militar. Prin reducerea dependenței energetice fața de Rusia. Și prin oferirea unei perspective clare de aderare la UE Ucrainei,…

- Ministerul rus de Externe a catalogat decizia autoritatilor romane de a reduce prezenta diplomatica rusa in Romania ca fiind un act ostil care nu va ramane fara raspuns.''Consideram aceasta decizie ca fiind un alt act ostil ce duce la degradarea si mai mult a relatiilor bilaterale care, ca urmare…

- Diana Șoșoaca, o senatoare promovata de AUR și de George Simion, are opinii exprimate in presa de propaganda pro-Kremlin, in care afirma ca Romania este o colonie, iar Ucraina deține teritorii ilegal, in timp ce americanii doresc sa distruga Rusia. Ea s-a aliniat rapid la retorica Moscovei și a susținut…