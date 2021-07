Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie postata pe Facebook de primarul Sectorului 3 a devenit virala, dupa ce Robert Negoița i-a certat pe polițiștii care urcasera autospeciala pe iarba, in fața unui Mall. Poliția Capitalei a explicat de ce era mașina acolo, relateaza Mediafax.Imaginea postata de Negoița a strans 1.000 de comentarii…

- Primarul Robert Negoita a cerut explicatii Ministerului Afacerilor Interne pe pagina sa de Facebook pentru o masina de politie parcata pe un spatiu verde din Sectorul 3. Raspunsul din partea Politiei Capitalei nu a intarziat sa apara: echipajul era la un flagrant, iar pentru a nu bloca traficul, masina…

- Un copil și-a pierdut viața miercuri de dimineața intr-un accident rutier care a avut loc in comuna Leu, din Dolj. Alți doi copii și o femeie sunt grav raniți, șoferul mașinii in care se aflau a scapat cu rani ușoare, scrie cotidianul local Gazeta de Sud.Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Directorul Filarmonicii Oltenia din Craiova, Gabriel Zamfir, a iesit ieri in conferinta de presa pentru a comunica faptul ca la nivelul institutiei nu exista o situatie conflictuala, dar ca in luna mai s-a constituit Comisia de disciplina pentru a analiza unele fapte sesizate de un angajat. Potrivit…

- Hoții au intrat in casa din Voluntari de mai multe ori, iar victima a reclamat la Poliție faptul ca i-au disparut mai multe bunuri și bani. Paguba este de peste 60.000 de euro, iar surse apropiate anchetei spun...

- Mercedes-u unui om de afaceri a sarit in aer, in aceasta dimineața, in cartierul Vlaicu din municipiul Arad. Incidentul s-a petrecut in fața unui magazin, iar explozia s-a produs in momentul in care cunoscutul om de afaceri Ioan Crișan, in varsta de 66 ani, tatal Laurei Bilcea, fosta soție a deputatului…

- Un maraton de vaccinare impotriva COVID-19 se va desfașura la stadionul Ion Oblemenco din Craiova, in perioada 10-17 mai. In cele opt zile, oamenii se pot imuniza fara o programare prealabila, la orice ora, cu vaccinul Pfizer, relateaza site-ul local Gazeta de Sud.Potrivit sursei citate, institutiile…

- Vanzatoarele de placeri care presteaza la intrarea in municipiul Targu-Jiu nu duc lipsa de clienti. Printre ei sunt si angajati ai institutiilor publice din municipiu, care agata femeie cu ajutorul masinilor de serviciu. Una dintre domnisoarele care...