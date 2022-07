Un COŞMAR pentru şoferii care conduc maşini pe motorină: preţurile cresc şi mai mult! Soferii care conduc masini pe motorina ori ar trebui sa se reorienteze, ori sa se impace cu ideea. Motorina se indreapta spre noi majorari de preturi la pompa. Restrictiile cu privire la importurile de motorina din Rusia, impuse dupa invazia din Ucraina, au subminat statutul motorinei de alternativa ieftina la benzina in Europa. Si economia […] The post Un COSMAR pentru soferii care conduc masini pe motorina: preturile cresc si mai mult! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Europa cu autovehicule pe motorina, care se confrunta deja cu prețuri record, vor avea de suferit și mai mult din cauza tarifelor de la pompa, in comparație cu cei care conduc mașini cu motoare pe benzina, arata o analiza realizata de Reuters și preluata de Agerpres . Restrictiile privind…

- Motorina se indreapta spre noi majorari de preturi la pompa, iar șoferii din Europa folosesc mașini diesel vor fi mai afectați comparativ cu cei care au automobile pe benzina, arata o analiza realizata de Reuters. Restrictiile cu privire la importurile de motorina din Rusia, impuse dupa invazia din…

- ”Odata cu iesirea din pandemie, nepotrivirea dintre cerere si oferta a dus la preturi mai mari intr-o gama larga de domenii ale activitatii economice. Totusi, peste ceea ce ar fi fost, probabil, o tendinta moderat ascendenta a inflatiei, s-a suprapus torentul perturbator al efectelor majore ale confruntarii…

- Statele membre ale Uniunii Europene au elaborat masuri menite sa faca fata unei crize de aprovizionare dupa invazia Rusiei in Ucraina. UE s-a bazat pe Rusia pentru aproximativ 40% din gazele necesare inainte de razboi – ajungand la 55% in cazul Germaniei. Ca raspuns la criza energetica, unele state…

- Nu e singura cauza, dar principala cauza a creșterii de prețuri in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, un aspect care nu e suficient de mult explicat opiniei publice, a precizat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Potrivit acestuia, cata vreme Europa nu se va decupla energetic…

- Invazia rusa in Ucraina, care a ajuns vineri in a 100-a zi, provoaca un cutremur pe piata de energie, ce afecteaza in principal Europa, unde Rusia este cel mai mare exportator de petrol si gaze, la care se adauga pretul ridicat al electricitatii, relateaza agentia EFE. Desi aprovizionarea cu energie…

- In aprilie 2022, daca vorbim de prețuri medii al unui baril de petrol Brent, acesta a fost de 104,58 dolari. A fost o scadere fața de luna precedenta. In februarie, impactul razboiului dintre Rusia și Ucraina au dus la o creștere a prețurilor la materiile prime de combustibili fosili. In ceea ce privește…

- OMV Petrom nu mai importa titei din Rusia, ca raspuns la conflictul din Ucraina, dar sursele alternative sunt mai scumpe, din cauza costurilor mai mari de transport, a afirmat Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom. In acest context, compania evalueaza toate optiunile pentru diversificarea…