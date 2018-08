Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare cetate fortificata din Romania a fost restaurata cu bani europeni si avea toate sansele sa devina un pariu castigator pentru turism. Alba Carolina aduce anual, in Alba Iulia, un sfert de milion de vizitatori.

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs astazi, 25 iulie 2018, in Alba Iulia, pe Calea Moților. Este vorba despre o tamponare intre o autospeciala a poliției și un alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, autospeciala era condusa de o tanara polițista care nu a acordat prioritate la ieșirea…

- In noaptea de luni spre marți, 16 spre 17 iulie 2018, in jurul orei 1.30, magazinul Altex din Alba Iulia, aflat in apropiere de Kaufland, a fost pradat de hoți. Potrivit unor informații, paguba ar fi uriașa, circa 130.000 de lei. Poliția este in alerta și ii cauta pe autorii faptei. Potrivit unor surse,…

- In Anul Centenarului, turiștii care ajung in Alba Iulia au surpriza sa nu poata vizita tocmai Sala Unirii. A fost inchisa pentru reabilitare, iar lucrarile vor fi gata puțin inainte de 1 decembrie.