Peste 16.000 de persoane au cantat in cor, duminica, la Riga, pentru a marca cea de-a 100-a aniversare a independentei Letoniei, in cadrul unui cunoscut festival de cantece si dansuri organizat in acest mic stat baltic, informeaza AFP.



"Dupa o saptamana de repetitii, suntem destul de obositi", a declarat Aija Rijniece, una dintre coriste, inainte de a intra pe scena intr-un costum popular in culori vii.



Potrivit organizatorilor, aceasta a 26-a editie a Festivalului leton de cantece si dansuri a atras aproape 500.000 de spectatori timp de noua zile, la Riga, intr-un amfiteatru…