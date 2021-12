Pe masura ce oficialii de la Grupul de Comunicare Strategica (GCS) au anunțat, joi, cifrele actualizate din raportarea COVID transmisa zilnic la ora 13 s-a aflat o informație foarte trista. Și anume ca un copilaș, confirmat cu noul coronavirus, a pierit. Este vorba despre o fetița in varsta de un an de zile, care avea […] The post Un copilaș de un an, confirmat cu COVID, a murit first appeared on Ziarul National .