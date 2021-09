Un copilaș a băut otravă în loc de suc. Este în stare gravă la spital Un copil in varsta de doar cinci ani se afla internat in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a baut din greseala o solutie toxica, crezand ca este suc. Conform presei locale din Vaslui, copilul a mers la o stana din apropierea casei unde a gasit o sticla de suc in care era o substanta extrem de puternica, folosita pentru deparazitarea oilor. Incidentul a avut loc sambata intr-o localitate din Vaslui, initial copilul fiind dus la unitatea medicala din Barlad. Medicii care au intervenit la acest caz l-au gasit pe copil inconstient, instabil hemodinamic si respirator. Dupa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Copilul in varsta de 5 ani din Untești din județul Vaslui a fost gasit inconstient, sambata, de tatal sau care a sunat imediat dupa ajutor. Din primele date, baiatul s-a intoxicat, din greșeala, cu o soluție pentru deparazitarea oilor și a fost transportat la spital din Iași, scrie ziarul local Vremea…

- Caz revoltator in Vaslui, acolo unde un copil de doar cinci ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a intoxicat cu soluția pentru deparazitarea oilor. Din primele detalii, minorul a confundat recipientul in care se afla substanța cu o sticla de suc. Micuțul a fost transportat de urgența la Spitalul…

- Un copil in varsta de 5 ani, din localitatea Untesti, a fost preluat in stare grava de un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, dupa ce s-a intoxicat cu o substanta folosita pentru deparazitarea oilor, au informat reprezentantii institutiei. "Ambulanta Barlad a intervenit…

