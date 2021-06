Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care și un copil au ajuns la spital dupa ce doua automobile s-au tamponat pe șoseaua Hincești din capitala. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa, Natalia Stati.

- Anunț important. S-a produs un accident rutier, iar in urma acestuia s-a deteriorat pilonului rețelei de contact pe Bd.Decebal x N.Titulescu.Regia Transport Electric Chișinau a anunțat calatorii despre faptul ca circulația troleibuzelor din regiune este afectata.

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri, in jurul orei 16.00, in zona podului de la Teleac, comuna Ciugud. Potrivit ISU Alba, in urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime, din care un minor de 12 ani care la ajungerea echipajelor de salvare era in stare de inconștiența. La…

- Grav acident rutier in apropiere de satul Cotihana din raionul Cahul.Un automobil de marca Toyota Corola a derapat de pe traseu, iar șoferul in varsta de 69 de ani a decedat pe loc. Ceilalți 4 pasageri erau membrii familiei și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Eveniment Accident rutier la iesire din Poroschia/ Patru persoane, intre care un copil de 7 ani, au ajuns la spital mai 1, 2021 19:36 Patru persoane, intre care un copil de 7 ani, au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs, sambata seara, la iesire din localitatea Poroschia, transmite…

- UPDATE FOTO| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un copil de 2 ani transportat la spital, dupa o coliziune intre doua mașini Un accident a avut loc vineri, 23 aprilie, in jurul orei 17.00, in municipiul Alba Iulia, zona Micești. UPDATE: Din accident au rezultat 4 victime, dintre care doar una singura necesita…

- Luni, 29 martie, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Bogdan Voda din municipiu. La fața locului polițiștii au constatat faptul ca un vehicul și un autoturism prezentau avarii. Conducatorii auto au fost identificați ca fiind un barbat…

- Eveniment Accident rutier cu victime, pe șoseaua Portului din Turnu Magurele martie 18, 2021 20:34 Doua persoane au ajuns la spital, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe șoseaua Portului din Turnu Magurele, transmite ISU Teleorman. Conform sursei citate, in evenimentul rutier au fost…