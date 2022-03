Stiri pe aceeasi tema

- Un jurnalist american a fost impușcat și ucis de forțele ruse in orașul Irpin din regiunea Kiev din Ucraina, iar un alt jurnalist a fost ranit, a declarat duminica șeful poliției regionale din Kiev, Andriy Nyebytov. Vorbind de pe o targa inainte de a fi dus la operație, Juan a relatat despre ceea ce…

- Atacurile ruse din cursul noptii de miercuri spre joi, din orasul Ohtirka, din nord-estul regiunii Sumi, s-au soldat cu moartea unui baiat de 13 ani si a doua femei, potrivit oficialilor regionali ucraineni, citati de The Guardian.

- Tanarul ucrainean Pavlo a relatat pentru News.ro ca, pana sa inceapa razboiul, o parte a familiei sale, dar si multi prieteni de-ai sai au locuit in Herson. El s-a refugiat acum undeva intr-o localitate aflata in nord-vestul tarii, insa tine legatura cu cei care au ramas in acest oras-port care se intinde…

- Ministerul de Interne din Ucraina a anunțat inca de sambata seara ca soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor despre care s-a spus ca au murit, sunt in viața. Joi seara, Rusia a capturat Insula Șerpilor, aflata la doar cateva zeci de kilometri de teritoriul Romaniei. Rusia a bombardat in cursul zilei…

- Un spital de oncologie pediatrica din Kiev a fost lovit de o racheta lansata de rusi, sambata seara, iar un copil a murit si alti doi au fost raniti, anunta publicatiile din Ucraina, citate de site-ul antena3. Spitalul situat in zona capitalei Kiev ar fi fost lovit de o racheta lansata de fortele ruse,…

- Razboiul din Ucraina a inceput sa faca tot mai multe victime printre civili. Cum s-a intamplat si sambata seara, 26 februarie, cand victime colaterale ale bombardamentelor trupelor rusesti au fost copiii.

- VIDEO| Imagini TULBURATOARE in Ucraina: Un copil a murit intr-un bombardament rusesc VIDEO| Imagini TULBURATOARE in Ucraina: Un copil a murit intr-un bombardament rusesc Potrivit presei ucrainene, un copil a murit dupa ce o racheta a lovit un bloc de locuințe in orașul Ciuhuiiv, in apropiere de Harkov,…

- Tragedie pentru o familie din Dambovița. Astazi, un copil de 6 ani a fost ucis de caine, dupa ce baiatul a intrat nesupravegheat in țarcul animalului. Acesta i-a provocat mai multe leziuni, iar minorul a decedat.