- Uniunea Europeana isi va spori ajutorul financiar si livrarile de arme catre Ucraina, a declarat luni sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, care insa a atras atentia in acelasi timp ca NATO trebuie sa actioneze in asa fel incat razboiul declansat de invazia Rusiei asupra Ucrainei sa nu se extinda…

- Au fost depuse 631 de cereri pentru inscrierea copiilor din Ucraina in școlile din țara. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Anatolie Topala, care a menționat ca autoritațile vor continua sa gaseasca soluții pentru a-i ajuta pe cetațenii Ucrainei.

- In cele 16 zile de razboi, 2 498 827 de refugiați au parasit Ucraina. Peste 106 mii dintre ei și-au gasit liniștea in R. Moldova, comunica Noi.md. Totodata, din calea razboiului au fugit in Polonia peste 1,5 milioane de ucraineni, iar in Ungaria s-au adapostit 225 mii de refugiați. Și in Slovacia au…

- Fundatia Star of Hope Romania organizeaza o zi speciala a Mamei in taberele pentru refugiati. Maine, 8 Martie 2022, incepand cu ora 12.00, la tabara de refugiati de langa Husi, vama Albita, vama Siret, Fundatia Star of Hope Romania va imparti 300 de cadouri mamelor refugiate pentru a le ajuta sa se…

- Sute de mii de oameni de pe teritoriul Ucrainei au fost lasați fara acces la ajutor esențial din cauza incercuirii militare a orașelor de catre trupele ruse, arata un raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU), publicat luni, 7 martie, in care se solicita de urgența ca aceștia sa fie lasați sa se…

- Lupte grele au fost raportate in cursul noptii de marti spre miercuri in estul si sudul Ucrainei, in a saptea zi de la inceperea invaziei militare ruse in Ucraina. Mai multe persoane au murit, inclusiv copii, in atacurile aeriene ale rușilor la Jitomir și Harkov.

- „Astazi (...), 36 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania ca urmare a conflictului din Ucraina. In total, de la inceperea conflictului au fost inregistrate 40 de cereri de azil. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii,…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a anunțat vineri dupa reuniunea extraordinara a liderilor țarilor membre ca Alianța Nord-Atlantica va continua sa ofere sprijin Ucrainei, afirmind ca obiectivele Kremlinului nu se limiteaza la Ucraina, scrie Hotnews.ro. Principalele declarații ale lui Jens…