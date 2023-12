Un copil și un adult au murit în accidentul din județul Brașov Un copil de 16 ani și un adult au murit, miercuri seara, dupa accidentul care a avut loc intre localitațile Codlea și Vulcan, din județul Brașov. Potrivit ISU Brașov, șoferul care a ramas incarcerat in urma impactului a fost declarat decedat, potrivit mediafax. De asemenea, copilul in varsta de 16 ani care se afla in stop cardio-respirator nu a putut fi salvat, in ciuda eforturilor depuse de personalul medical, fiind declarat decedat. O femeie in varsta de 38 de ani, policontuzionata, a fost transportata la UPU Brașov pentru investigații medicale. Doua fete in varsta de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

