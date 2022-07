Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT RUTIER pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O persoana INCARCERATA, in urma unei colizuni intre doua autoturisme ACCIDENT RUTIER pe autostrada A10 Sebeș-Turda: O persoana INCARCERATA, in urma unei colizuni intre doua autoturisme Un accident a avut loc in cursul zilei de vineri, 8 iulie, in jurul…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, vineri, pentru descarcerare, asigurare masuri PSI si acordare prim ajutor medical la un accident rutier produs pe A10 sens Alba Iulia – Sebeș. Sunt doua mașini implicate. intre 2 Din primele informații exista o victima incarcerata. Forte alocate: 1 Descarcerare,…

- Garda de intervenție Sebeș intervine, duminica, pentru acordarea primului ajutor medical in municipiul Sebeș, zona Rapa Roșie. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un ATV rasturnat. Posibil doua victime. Forțe alocate: 1 ASAS, 1EPA și 1 Ambulanta SAJ, transmite ISU ALBA. La fața locului…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, pe parcursul nopții de marți spre miercuri,pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca (bucatarie de vara) in localitatea Totoi, comuna Santimbru. La ajungerea fortelor de intervenție la locul solicitarii incendiul se manifesta…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, miercuri dimineața, pentru descarcerarea unei persoane din cabina unui tractor, ca urmare a rasturnarii acestuia, in satul Pirita, oraș Zlatna. Din informațiile primite persoana blocata este conștienta, fara traumatisme. Forte alocate: 1 Descarcerare si…