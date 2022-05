Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta,,Barbu Catargiual judetului Ialomita au fost solicitati sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta, generata de producerea unei electrocutari, a unui copil in varsta de 12 ani, care s a urcat pe vagonul unui tren,…

- Un baiat in varsta de 12 ani s-a electrocutat, joi dupa-amiaza, in triajul statiei CFR Fetesti, cel mai probabil dupa ce s-ar fi urcat pe un vagon. El a fost preluat de un elicopter SMURD si dus la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu din Bucuresti. Potrivit reprezentantilor…

- Nr.31 din 02 mai 2022 BULETIN INFORMATIV In weekend ul prilejuit de Ziua Internationala a Muncii, peste 100 de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, Barbu Catargiu" al judetului Ialomita, ce au incadrat 67 de mijloace tehnice au fost zilnic, la datorie pentru acordarea asistentei…

- Un barbat a murit in aceasta dimineata intr un grav accident rutier in judetul Ialomita. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 9:45, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Catargiu al judetului Ialomita a fost sesizat prin apel la 112, de producerea unui accident rutier la Popasul…

- Joi, 24 martie, in jurul orei 13.00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu al judetului Ialomita, a fost alertat de producerea unui accident rutier, pe drumul DJ 212, intre localitatea Movila si municipiul Fetesti, Conform ISU Ialomita, un autoturism a parasit partea…

- Nr. 3 din 18 februarie 2022 COMUNICAT DE PRESA Recomandari ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta"Barbu Catargiu" al judetului Ialomita pentru prevenirea incendiilorcauzate de arderile necontrolate de vegetatie uscataIn ultima saptamana, pompierii ialomiteni au intervenit pentru stingerea a…

- In jurul orei 15:50, dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Delta" al judetului Tulcea a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autoturism, aflat pe varianta municipiului Tulcea, in zona PECO MOL.Potrivit ISU Delta Tulceam la fata locului s au deplasat 5 subofiteri,…