Stiri pe aceeasi tema

- Comisia irlandeza pentru protecția datelor i-a informat joi pe omologii sai din Europa ca va bloca compania Meta, care deține Facebook și Instagram, din a trimite date despre utilizatorii din Europa in SUA. Meta a avertizat in mod repetat ca o astfel de decizie ar inchide multe dintre serviciile sale…

- Mai sunt 15 zile pana la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea. Organizatorii vin cu noutati si anunta line up ul complet pentru toate scenele festivalului, unde vor urca peste 150 de artisti din peste 20 tari din Europa, SUA, America de Sud si Egipt.Timp de 4 zile si 4 nopti, intre…

- Agresiunea declanșata de Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean este cea mai mare criza cu care Europa se confrunta de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Daca dam timpul inapoi pana la data de 23 februarie, cu o zi inainte ca Rusia sa-și lanseze invazia totala in Ucraina, s-ar putea sa fim tentați…

- Unul dintre cele mai mari spitale din Bosnia a fist evacuat joi in urma unei false alerte cu bomba, in contextul in care aceasta tara balcanica este vizata de o saptamana de sute de astfel de alerte vizand scoli sau institutii publice, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Ororile celui de al Doilea Razboi Mondial (1939-1945) nu au constituit subiect de reflectie pentru supravietuitori. Dupa 1945, atat Europa rasariteana, cat si Peninsula Balcanica au fost permanent teatre de razboi. In aceasta parte a Europei au avut loc circa 12 conflicte majore locale, in care beligerantii…

- ■ in doua rinduri, sase tineri au furat motorina din rezervoarele unor camioane parcate in cutile unor societati ■ la un pret mediu de 8 lei pe litru, paguba depaseste 18.000 de lei ■ Doi tineri au beneficiat de clementa si au fost pusi sub cele mai blinde masuri preventive, arest la domiciliu si control…

- Un antreprenor roman a creat prima rețea sociala bazata pe voce, TALK. Acesta rețea sociala este prima de acest fel din lume și este fondata și creata de un antreprenor roman. Antreprenorul se numește Robert Stanciulescu și a dezvoltat TALK de la zero plecand de la o idee foarte simpla: e mult mai practic…