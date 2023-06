Stiri pe aceeasi tema

- Daca la nivelul anului 2007 aveam in mare parte o populație foarte tanara care emigra- cu varsta medie de 29 de ani- acum se pleaca din țara la o varsta medie de 34 de ani, a spus președintele INS Tudorel Andrei, , la conferința „Sanatatea familiei și natalitatea”, desfașurata la Academia Romana.

- Romanii care au muncit in strainatate au dreptul la o pensie comunitara, adica perioada lucrata va fi luata in calcul indiferent unde vor ieși la pensie. De exemplu, daca te-ai stabilit intr-o alta țara, vei lua pensie de acolo, daca ai revenit in Romania, vei lua pensie din Romania. Spre exemplu, cei…

- O modificare a OUG 97/2005 prin care cetatenii romani din diaspora pot solicita eliberarea de catre statul roman a cartilor de identitate electronice, a fost facuta in plenul Senatului, luni, 8 mai. „De la data asigurarii infrastructurii tehnice necesare punerii in circulatie a cartii electronice de…

- Dumitru Dulgheru, sociolog Deși nu este unanima, aceasta constatare devine tot mai evidenta pentru cei care ne agațam cu disperare de ideea unei Romanii in care se poate trai normal, și nu doar muri anormal. Neatinși de perplexitatea vecina blazarii sunt doar cei ieșiți din rand, care, ințelegand la…

- Romania, printre țarile cele mai afectate de exodul medicilor: Cați se afla in strainatate, in acest moment Romania, printre țarile cele mai afectate de exodul medicilor: Cați se afla in strainatate, in acest moment Romania se afla printre țarile afectate de exodul medicilor, unde, la o populație de…

- 144 de zboruri medicale organizate de Asociația Blondie au dat șansa la viața pentru 400 de copii grav bolnavi care nu puteau fi tratați in Romania. In decurs de trei ani, asociația a platit 3,5 milioane de euro ca aceștia sa ajunga la spitale din strainatate.

- In fiecare an, populația țarii noastre scade semnificativ. Pierdem un numar de persoane echivalent cu locuitorii unui oraș, spun experții. Nici la capitolul natalitate nu stam foarte bine. Afla in randurile de mai jos care sunt satele din Romania in care nu se naste niciun copil de ani de zile. Sunt…

- Parlamentarul iesean este de parere ca dupa ce au sabotat sistemul de educatie, guvernantii au avut grija sa impovareze copiii din Romania, facandu-i datori pana devin adulti. Risipa de bani incurajata de Guvern, pe sinecuri si pensii speciale, explica scumpirile si ratele mari, precum si dobanzile…