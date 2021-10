Stiri pe aceeasi tema

- Un copil roman, in varsta de cinci ani, a fost rapit marti pe o strada din Italia de patru barbați care l-au bagat intr-o duba. Mama copilului cere ajutorul autoritatilor italiene.Potrivit presei locale, totul s-a intamplat marti dimineata in Padova, in cartierul San Lazzaro. Din primele informatii,…

- David, un baiețel roman in varsta de cinci ani, a fost rapit in plina strada de mai mulți barbați intr-o duba neagra. Povestea a fost facuta publica chiar de catre mama sa, la un post televiziune din...

- Tanara din Dolj, amenințata cu pistolul in plina strada de un barbat. Acesta a fost reținut de polițiștii doljeni, sambata, 26 septembrie. Arma era neletala și o achiziționase din Italia, insa nu a fost declarata la intrarea in țara.

- Un roman de 34 de ani din Italia a fost gasit inconștient pe strada, cu urme de violența pe corp, a stat in coma timp de o luna, apoi a murit fara sa apuce sa povesteasca ce i s-a intamplat. Acesta locuia intr-o zona rau famata din Italia, cunoscuta pentr

- Polițiștii din Bologna spun ca nu s-au mai confruntat cu un asemenea caz. In mod surprinzator, femeia a spus ca a fost atacata, in gara din Bologna, și nu știe cum a ajuns un portofel strain in posesia sa, potrivit stiridiaspora.ro .In urma anchetei, a rezultat ca femeia nu a acționat singura, ci a…

- Polițiștii din Bologna spun ca nu s-au mai confruntat cu un asemenea caz. In mod surprinzator, femeia a spus ca a fost atacata, in gara din Bologna, și nu știe cum a ajuns un portofel strain in posesia sa, potrivit stiridiaspora.ro .In urma anchetei, a rezultat ca femeia nu a acționat singura, ci a…

- La 11 ani, un copil roman a avut curajul sa ceara ajutorul carabinierilor din Sardinia, Italia, povestindu-le cosmarul pe care il traieste de ani buni alaturi de cea care trebuia sa ii fie mama.

- Fanii lui Cosmin Olaroiu sunt șocați de cele intamplate acestuia recent. Sportivul a fost jefuit in Italia. Ce a facut hoțul in timp ce se afla in plina strada? Cum s-a petrecut totul? Cosmin Olaroiu, jefuit in Italia: ce a facut hoțul? Cosmin Olaroiu a fost jefuit in Italia recent. Gestul hoțului a…