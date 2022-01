Stiri pe aceeasi tema

- Caz curemurator! Un copil de 8 ani a trait in teroare ani de zile. Micuțul a fost obligat chiar de parintele sau sa traiasca o viața de infern printre cranii și schelete. Ce pațea mama acestuia daca incerca sa-l salveze? Coșmarul celor doi a luat final dupa ce femeia a reușit sa apeleze la serviciile…

- Baiețelul unei romance a fost terorizat ani in șir de propriul tata, un italian, pana cand mama a cerut ajutor serviciilor sociale, iar barbatul a fost, in cele din urma, condamnat, scrie Corriere della Sera. Barbatul de 57 de ani l-a obligat pe fiul lui de opt ani sa invețe printre schelete și cranii…

- Un roman și un moldovean, stabiliți in Italia, au fost condamnați la inchisoare. Barbații au furat din magazine de lux, iar valoarea este estimata la peste 26 de mii de euro. Ce pedepse au primit aceștia, dupa ce au facut ilegalitați in Tavagnacco, Rovigo, Casalecchio sul Reno, San Biagio di Callalta…

- Fostul patron al Roman SA, Ioan Neculaie, a fost condamnat la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare, informeaza Antena3 . Omul de afaceri este acuzat de „nerespectarea regimului armelor și munițiilor”. Ioan Neculaie mai are un rest de un an dintr-o condamnare mai veche. „Constata ca fapta…

- Un roman care a fost arestat, dupa ce a dat doua spargeri in Sint-Genesius-Rode a fost condamnat la 50 de luni de inchisoare de catre instanța penala din Bruxelles. Barbatul fusese condamnat de 16 ori in ultimii ani pentru fapte similare, in Italia.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Dragasani au arestat un barbat de 38 de ani care a fost condamnat de autoritatile judiciare din Arges la doi ani si trei luni de inchisoare pentru comiterea de fraude informatice in doua state europene, au anuntat, miercuri, reprezentantii IPJ Valcea,…

- Un roman in varsta de 23 de ani a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, dupa ce a incercat sa mituiasca un polițist de frontiera din Austria pentru a intra in țara impreuna cu frații sai fara test PCR.