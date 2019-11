Pneumonia a ucis peste 800.000 de copii cu varsta sub cinci ani anul trecut la nivel mondial sau un copil la fiecare 39 de secunde, potrivit datelor oferite de Organizația Mondiala a Sanatații. „Majoritatea acestor decese s-au produs in cazul copiilor sub doi ani, dintre care aproape 153.000 in prima luna de viata”, au precizat... Read More Post-ul Un copil moare de pneumonie la fiecare 39 de secunde apare prima data in TaBu .