Un copil de 13 ani a fost lovit pe o trecere de pietoni, pe DN Bumbesti Jiu, acesta este inconștient. Șoferul are 50 de ani și conducea un Wolsvagen Golf. Din primele informații copilul locuiește in zona și traversa impreuna cu un prieten, care nu a fost acroșat.