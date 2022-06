Stiri pe aceeasi tema

- Adaposturile subterane sunt salvarea ucrainenilor in fața atacurilor dezlanțuite ale soldaților lui Vladimir Putin.Oamenii stau acolo zi și noapte, in condiții greu de suportat. Nu au alta varianta, spun ei. Afara ar putea sa devina victime ale rușilor. Este și povestea unei batrane de 77 de ani, dintr-un…

- Tatal care și-a acuzat mama de tradare ar fi mințit cu nerușinare atunci cand a povestit ca și-ar fi pierdut copiii din cauza bunicii paterne. Oamenii care l-au ajutat au venit cu dovezi zdrobitoare, la Acces Direct, dar și cu dezvaluiri cutremuratoare. Cei doi parinți i-ar fi lasat pe cei mici flamanzi,…

- Weekendul trecut, pe drumul județean ce leaga Sacalazul de Sanmihaiul Roman, o familie a fost distrusa intr-un accident rutier. Parinții și un copil de doi ani au murit la impactul cu un alt autoturism care se gasea sa depașeasca cu 120 km/ora pe banda pe care victimele circulau normal și legal. Un…

- Inspectoratul Școlar Județean Brașov a publicat astazi, 28 marte, pe site-ul de web propriu, la secțiunea dedicata , locurile disponibile pentru inscrierea in invațamantul primar a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la finalul anului 2022 și arondarea strazilor la unitațile școlare ( circumscripțiile…

- O tanara familie din Timiș a fost distrusa de o șoferița care a intrat pe contrasens cu 120 km/h și a izbit frontal autoturismul in care calatoreau doi copii și parinții lor. Accidentul a avut loc pe DJ 591A, intre localitațile Sacalaz și Sanmihaiu Roman, duminica, in jurul orei 18, scrie portalul timișean…

- Un copil de doi ani si parintii lui au murit, duminica, in urma unui accident rutier produs intre localitatile Sacalaz si Sanmihaiu Roman din judetul Timis. „Un barbat in varsta de 38 de ani conducea un autoturism pe DJ 591 A dinspre Sacalaz spre Sanmihaiu Roman, iar la un moment dat a intrat in coliziune…

- Mariyka e singurul copil care s-a nascut la Cernobil, la 13 ani de la teribila explozie. Parinții ei au fost acuzați ca ii pun viața in pericol, dar cu toate astea nu au parasit zona puternic iradiata. Tanara are acum 23 de ani.