- Un copil in varsta de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, in varsta de 8 ani, luni, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Evenimentul s-a produs la marginea unui paduri din apropierea localitații Madarași, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic.

- Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, Mircea Radu Wechter, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca se contureaza ipoteza sinuciderii in cazul barbatului care a fost gasit impuscat cu o arma de vanatoare, intr-un apartament din Targu Mures. "Se contureaza…

- Politistii si procurorii din Targu Mures au demarat o ancheta, marti, dupa ce un barbat de 55 de ani a fost gasit impuscat intr-un imobil din oras. ”Astazi, in jurul orei 17.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Targu Mures au fost sesizati prin Apel 112, cu privire la faptul ca,…