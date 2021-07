Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Enache, in varsta de 44 de ani, este mama unuei fetițe superbe, Alma. Vedeta de la Pro TV s-a intors recent dintr-o vacanța petrecuta alaturi de oamenii dragi din viața ei. Vedeta s-a declarat cucerita de Grecia, unde nu mai ajunsese de cațiva ani. „Da, era in plan. Iubesc Grecia de acum incolo.…

- 4 focare a avut incendiul care putea, oricand, sa transforme intr-o adevarata catastrofa. In orice moment exista riscul sa se produca alte explozii. Iar totul a pornit de la o conducta fisurata. Un om a murit și cinci persoane au fost ranite in urma exploziei.Barbatul decedat se numește Iulian Atanasiu,…

- Politistii constanteni actioneaza constant pentru prevenirea si diminuarea fenomenului cersetoriei.Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au depistat ieri o femeie in varsta de 23 de ani care, desi e apta de munca, apela la mila publicului in fata unui magazin de pe…

- In data de 03.06.2021, in jurul orei 00:44, politistii din cadrul Politiei Orasului Uricani au fost sesizați de catre o femeie din localitate despre faptul ca soțul sau provoaca scandal și este violent. In cel mai scurt timp, politistii au ajuns la fața locului, unde au identificat femeia,…

- Potrivit Politiei Timis, un barbat in varsta de 47 de ani a condus un autoturism pe drumul județean dinspre localitatea Tipari spre Costeiu, iar la un moment dat a intrat in coliziune un autoturism ce se deplasa din sensul opus de mers si care era condus de un barbat de 48 de ani.In urma impactului…

- Potrivit Politiei Timis, un barbat in varsta de 47 de ani a condus un autoturism pe drumul județean dinspre localitatea Tipari spre Costeiu, iar la un moment dat a intrat in coliziune un autoturism ce se deplasa din sensul opus de mers si care era condus de un barbat de 48 de ani.In urma impactului…

- In urma cu doua luni, o țara intreaga a fost șocata de gestul criminal facut de un barbat, intr-un parc din Hunedoara. Nervos din cauza unui conflict iscat intre doi copii, un tanar in varsta de 29 de ani a izbit un adolescent in varsta de 13 ani cu capul de pamant, provocandu-i leziuni grave […] The…