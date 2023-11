Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 12 ani susține ca a fost amenințat cu cuțitul de o persoana, care i-a cerut banii pe care ii avea la el, in timp ce mergea la școala, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei.Polițiștii de la Secția 18 au fost sesizați, joi, in jurul orei 20.00, prin plangere scrisa, de o femeie de 51…

- Tanara de 18 ani din București, care disparuse impreuna cu copilul, a fost gasitaTanara de 18 ani, care fusese data disparuta impreuna cu copilul in varsta de un an, a fost gasita, marti, cu sprijinul cetatenilor, informeaza Politia Capitalei. Politistii au apelat la cetateni pentru gasirea…

- Mario, un tanar in varsta de 21 de ani, a murit noaptea trecuta in Capitala intr-un grav accident de circulatie. Baiatul aflat pe motocicleta a fost spulberat de un sofer care bause și care ar fi consumat și droguri. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Drumul Taberei din Sectorul 6. Ce spune Poliția…

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor dupa ce un baiat in varsta de 17 ani a disparut. Adolescentul a plecat de dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. ”La data de 26 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, in cursul…

- Un tanar in varsta de 16 ani a fost reținut de oamenii legii in București! Potrivit informațiilor, adolescentul in varsta de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Ulterior, oamenii legii au constat ca acesta consumase substanțe interzise.

- Gest abominabil! Un barbat de 62 de ani este cercetat, sub control judiciar, de politistii din Bucuresti dupa ce a aruncat un caine de la balconul apartamentului, situat la etajul cinci al unui bloc din Sectorul 2. Animalul a murit in urma ranilor, scrie News.ro.Barbatul ar fi facut acest gest in urma…