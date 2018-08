Un copil în vârstă de 12 ani a dispărut în apele râului Siret Incidentul s-a petrecut pe raza localitatii Sendreni, judetul Galati, iar potrivit martorilor copilul a intrat sa se scalde in rau impreuna cu mai multi prieteni. La un moment dat, baiatul a fost tras la fund de curentii puternici si nu a mai iesit la suprafata, moment in care martorii au alertat familia si au sunat la 112. Operatiunile de cautare sunt coordonate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Cautarile se desfasoara atat pe apa, cu bar (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Operatiunile de cautare sunt coordonate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Cautarile se desfasoara atat pe apa, cu barcile, cat si pe mal. Copilul era la scaldat in rau impreuna cu cativa prieteni din localitate.

