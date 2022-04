Un copil îi scrie mamei ucise că se vor găsi în rai „Mama, iți scriu aceasta scrisoare drept cadou de 8 martie. Daca crezi ca m-ai educat in zadar, sa știi ca nu ai dreptate, mulțumesc pentru cei mai frumoși noua ani de viața. Mulțumesc pentru copilarie. Ești cea mai buna mama din lume. Eu niciodata nu te voi uita. Iți urez sa fii fericita in ceruri și sa ajungi in rai. Ne intalnim acolo. Eu ma voi comporta frumos ca sa ajung in rai”. Aceasta este scrisoarea pe care un copil in varsta de noua ani, i-a scris-o mamei sale, ucise la inceputul razboiului de bombele lansate de forțele ruse in Hustomel. Impreuna cu mama copilului au mai murit alte zeci,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

