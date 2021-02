Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de patru ani a fost salvat de pompierii de la ISU Bacau, dupa ce a cazut intr-o fantana aflata in curtea locuinței. Incidentul a avut loc in localitatea Faraoani din județul Bacau.

- Pompierii militari au fost anunțați in aceasta dimineața ca un copil a cazut in fantana, in satul Valea Mare, comuna Faraoani. S-a deplasat imediat echipa de intervenție, cu o mașina de salvare, SMURD, Descarcerarea și o autospeciala pentru intervenții rapide. Din fericire, copilul, in varsta de 4 ani,…

- Politisti si forte ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad cauta un copil de sapte ani care a disparut de acasa in cursul diminetii de sambata. Este cercetat un camp din zona localitatii Vanatori, relateaza Agerpres.

- Acum, cel mic este bine și alaturi de parinți! Am inceput cu partea buna a intamplarii și asta doar mulțumita colegului nostru Florea Vasile din cadrul Poliției Targu-Mureș și a lui Campean Sandu de la Poliția Locala, care au gasit copilul ratacit pe o strada din oraș, transmite Poliția Romana intr-un…

- Adopția unui copil in Romania devenise pentru multe cupluri o misiune aproape imposibila. Formalitațile numeroase, complicate și foarte stricte ii faceau pe tinerii care doreau sa adopte un copil sa-și piarda speranța ca vor reuși. Schimbarea legii pentru adopții le ofera, insa, șansa sa viseze din…