Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani a murit in urma accidentului. Soferul de 18 ani si un pasager de 15 ani au ajuns la spital. Un grav accident rutier a avut loc noaptea trecuta in judetul Suceava. Un autoturism condus de un tanar de doar 18 ani a intrat intr un copac, iar unul dintre pasageri, in varsta de 17 ani…

- Un grav accident de circulație s-a produs asta noapte pe raza localitații Marginea acolo unde o mașina condusa de un tanar de 18 ani s-a zdrobit efectiv de un copac. Potrivit ISU Suceava, in accident au mai fost implicate alte doua persoane, un adolescent de 17 ani care a murit pe loc dupa ce a […]…

- Trei tineri au intrat in noaptea de vineri spre sambata cu mașina intr-un copac pe un drum din județul Suceava. Unul dintre ei, in varsta de 17 ani, a murit, iar ceilalți doi, de 15 și 18 ani, au fost duși la spital, anunța Mediafax. Potrivit ISU Suceava, mașina a intrat intr-un copac pe raza…

- Un sucevean de 44 de ani, beat, a fost prins dupa ce a condus haotic aproape 40 de kilometri, din orașul Galați spre Falticeni. Sesizarea a venit din partea altui șofer. Poliția orașului Targu Bujor a fost sesizata miercuri ca pe DN 24D, pe ruta Galați-Cuca, circula haotic o autoutilitara.…

- Doi barbați cu varstele de 52 și 54 de ani au murit dupa ce au cazut intr-un canal dintr-o ferma de porci din Verști, Suceava. ISU Suceava a informat ca un tanar de 23 de ani a incercat sa-i salveze pe cei doi barbați, aflandu-se acum in stare grava la spital. Ce s-a intamplat, de fapt?

- Un accident rutier mortal s-a produs miercuri dimineata in jurul orei 09.30, pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. Conform primelor informații, coliziunea a avut loc intre un autoturism condus de un tanar in varsta de 20 de ani, care se deplasa din direcția strazii Poienarilor inspre Corneliu Coposu…

- Autoturismul condus de un barbat de 83 ani, din Piatra Neamt, a intrat in coliziune cu un altul condus de un barbat de 54 ani, din Roman. Un barbat de 83 de ani a murit seara trceuta dupa ce a fost implicat intr un grav accident rutier produs pe DJ 208G, intre Hanul Ancutei si Tupilati, in judetul Neamt.…

- Șoferul a murit pe loc in urma impactului. Femeia din dreapta a ramas incarcerata, dar a fost extrasa și transportata la spital. O fetița care se afla pe scaunul din spate și a fost dusa la spital, potrivit știridecluj.ro . Martorii spun ca șoferul ar fi adormit și a fost la un pas sa iasa de pe drum,…